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        Otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Eskişehir'de yerleşim yerlerinin arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 13:28 Güncelleme: 30.06.2024 - 13:29
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        Otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
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        Eskişehir’de yerleşim yerlerinin arasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

        Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde, TOKİ konutlarının arasındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Otluk alanda kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, yerleşim yerlerine ve çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

        İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin tespiti amacıyla çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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