Otluk alandaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Otluk alanda kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 3 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Alevler, yerleşim yerlerine ve çevreye sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde, TOKİ konutlarının arasındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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