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        Eskişehir'de yetiştirme yurdu arkadaşları 15'inci kez buluştu

        Eskişehir'de geçmiş yıllarda yetiştirme yurdunda kalan yüzlerce kişi, Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ESALDER) her yıl düzenlediği pilav gününde 15'inci kez bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:00 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:01
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        Eskişehir'de yetiştirme yurdu arkadaşları 15'inci kez buluştu
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        Eskişehir'de geçmiş yıllarda yetiştirme yurdunda kalan yüzlerce kişi, Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (ESALDER) her yıl düzenlediği pilav gününde 15'inci kez bir araya geldi.

        Sosyal Hizmetler Kampüsü'ndeki etkinliğe geçmişte yetiştirme yurdunda kalmış kişiler aileleriyle katıldı. Etkinlikte pilav ikramının yanı sıra müzik dinletisi sunuldu.

        Katılımcılardan Adnan Özbaş, gazetecilere, zamanında yetiştirme yurtlarından ayrılan kadın ve erkeklerin etkinlikte toplanarak birbirleriyle kaynaştığını söyledi.

        Sevgi Evleri'nde kalan 21 gencin de etkinliğe katılım sağladığını dile getiren Özbaş, şöyle konuştu:

        "Sevgi Evleri'ndeki kardeşlerimiz 8-10 kişi kalıyor. Yaklaşık 200'e yakın kardeşimiz oralarda. Tabii ki biz bu kardeşlerimizi zaman zaman ziyaret ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak bu noktada bizlere desteğini esirgemiyor. Burada toplanmamızın amacı, Geleneksel Pilav Günü'nün 15'incisini düzenlememiz. Aynı zamanda kardeşlerimizi bir araya getirip kaynaşmaya, birlik ve beraberliğimizi sürekli güncel tutmaya çalışıyoruz. Bu noktada da elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten bugün burayı hazırlamak bizim için çok zordu. Aylar öncesinden hazırlık yaptık. Birbirlerini görmeyen, yıllardır yüz yüze gelmeyenler var. Şehir ve yurt dışından da katılanlar oldu. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı. Devlet memuru olduk. Daha sonradan da böyle şeylere iştirak edip güzel etkinlikler yapmak istedik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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