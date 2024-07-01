Eskişehir'de önce taksiyi sonra otomobili gasbeden şüpheli yakalandı

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E. ifadesi alınmak üzere Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Kaan Ali E, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Ekipler, bölgedeki incelemede şüpheli Kaan Ali E'nin aynı sokak üzerindeki 26 SA 626 plakalı bir otomobili yine bıçakla gasbederek kaçtığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın talimatı ile kent genelinde görevli tüm personel, şüphelinin geçebileceği muhtemel güzergahlarda tedbir aldı.

Eskişehir'de, önce bindiği taksiyi daha sonra başka bir otomobili bıçakla gasbederek kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

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