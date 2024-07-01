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        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket denetimi

        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haziran ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 276 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 10:20
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        Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinden marketlerde fiyat ve etiket denetimi
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        Eskişehir'de, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince haziran ayında yapılan fiyat ve etiket denetimlerinde 276 bin 640 lira idari para cezası uygulandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personeli tarafından 1-30 Haziran'da il genelinde fiyat etiketi ile kasa-raf uyuşmazlığı kapsamında 455 firmadaki 3 bin 145 ürünün denetlendiği belirtildi.

        Haksız fiyat artışı kapsamında ise 48 firmada 240 ürünün kontrol edildiği kaydedilen açıklamada, "6502 sayılı kanun kapsamında yapılan denetimler sonucunda İl Müdürlüğümüz tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 276 bin 640 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, haksız fiyat artışı kapsamında yapılan denetimlerin ise kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderildiği ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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