GÜNCELLEME - Eskişehir'de önce taksiyi, sonra otomobili gasbeden şüpheli tutuklandı

Şüpheli Kaan Ali E'nin emniyetteki ifadesinde düzenli kullandığı psikiyatri ilaçlarının dozunu fazla kaçırdığı için kendisini kaybettiğini ve eylemi bilinçsizce gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.

Hastanedeki sağlık kontrolünde uyuşturucu etkisinde olduğu belirlenen Kaan Ali E, ifadesi alınmak üzere Odunpazarı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Eskişehir'de önce bindiği taksiyi, daha sonra başka bir otomobili bıçak tehdidiyle gasbederek kaçmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

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