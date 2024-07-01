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        Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan profesörün cansız bedeni bulundu

        Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan profesörü arama çalışmalarının 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:34
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        Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan profesörün cansız bedeni bulundu
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        Eskişehir'de evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan profesörü arama çalışmalarının 4'üncü gününde cansız bedenine ulaşıldı.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'ya (59) ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Karasu'ya ait aracın Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirleyen ekipler, arama çalışmalarını Karacaşehir Mahallesi'nde yoğunlaştırdı.

        Porsuk Çayı ve çevresinde yapılan aramaların 4'üncü gününde bulunan Karasu'ya ait ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

        Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da aracıyla ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmış, 28 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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