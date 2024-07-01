Eskişehir'de 5 gün önce kaybolan profesörün cansız bedeni bulundu

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Porsuk Çayı ve çevresinde yapılan aramaların 4'üncü gününde bulunan Karasu'ya ait ceset, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'ya (59) ulaşamayan yakınlarının durumu bildirmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

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