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        Eskişehir'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 05:32 Güncelleme: 02.07.2024 - 05:32
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        Eskişehir'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda seyreden M.E. yönetimindeki 58 AEN 003 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen N.K. ve M.Ç'ye çarptı.

        Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan yayalar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan M.Ç'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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