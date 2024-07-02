Eskişehir'de motosikletin yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı

Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan yayalar ve motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda seyreden M.E. yönetimindeki 58 AEN 003 plakalı motosiklet, yaya olarak yolun karşısına geçmek isteyen N.K. ve M.Ç'ye çarptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.