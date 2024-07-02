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        Eskişehir'de kamu personelleri işaret dili eğitimi alıyor

        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Ellerin Sesim Olsun" Projesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan ilk dersle hayata geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 02.07.2024 - 10:17
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        Eskişehir'de kamu personelleri işaret dili eğitimi alıyor
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        Eskişehir Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen "Ellerin Sesim Olsun" Projesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan ilk dersle hayata geçti.

        Projenin açılış dersine Vali Yardımcısı Ali Çetin katıldı.

        Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personellere yönelik 3 ay boyunca işaret dili eğitimi verilmesi planlanan projede işitme engelli vatandaşların yaşadığı iletişim sorunlarının önüne geçilerek hizmet memnuniyetinin artırılması amaçlanıyor.

        Her kurumda işaret dili bilen personelin bulundurulmasını öngören projenin eğitmenliğini ise Türk İşaret Dili Eğitmeni ve Tercüman Sedef Ayhan üstlendi. Farklı hizmet birimlerinden 63 kamu personelinin 2 farklı gruba ayrılarak ders aldığı eğitimler eylül ayında tamamlanacak. Kurslarda 3 ay içerisinde en temel düzeyden ileri düzeye kadar işaret dili eğitimi verilecek.

        Derslerde işitme engelli vatandaşların istek, şikayet veya önerilerinin daha iyi anlaşılması için kalıplaşmış gündelik cümlelerin öğrenildiğini belirten Kurs Türk İşaret Dili Eğitmeni Sedef Ayhan, kurs sayesinde personellerin rahatlıkla iletişim kurabileceğini söyledi.

        Birçok kamu personelinin işaret dilini öğrenmek için gönüllü olduğunu dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

        "Başlangıçta kendi isimlerini yazmalarla başladık. Daha sonra günlük konuşma ve kalıplaşmış konuşma terimlerini göreceğiz. Sayılar, eğitim terimleri, sağlık terimleri, spor terimleri, coğrafi terimler, hayvanlar gibi birçok konu başlığı var. Bu alanlara dair kelimeler öğreniyoruz, cümle kurma çalışmaları yapıyoruz. Karşılıklı iletişimler, diyaloglar oluyor. Daha iyi pekiştirmek adına bazen etkinlikler, oyunlar da düzenliyoruz. İlerleyen günlerde daha verimli geçeceğini düşünüyorum. Çünkü bu konular öğrendikçe, pekiştirdikçe daha fazla gelişecek. Genellikle zaten işaretleri kursumuz eğlenceli bir kurs oluyor. Burada da çok verimli ve eğlenceli bir kurs olacağını düşünüyorum."

        Ayhan, Türk İşaret Dili müfredatı içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili terimleri de detaylı olarak öğrendiklerini sözlerine ekledi.

        Kursiyerlerden Büşra Ceyhan ise, yeni bir dil öğreneceği için heyecanlı olduğunu belirtti.

        Ceyhan, vatandaşa hizmet odaklı bir hizmetin önemli olduğuna değinerek, "Kamu kurumlarında ilk etapta bunun bir faydası olacağını düşünüyorum. Karşılaştığımızda işaret dilini kullanmamıza ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için daha iyi, daha verimli hizmet verebileceğimize inanıyorum. Özellikle de vatandaşlarla birebir çalışan kamu kurumlarımız için daha da iyi olacaktır diye umuyorum." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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