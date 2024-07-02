Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Eskişehir'de devrilerek refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir'de devrilerek refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Eskişehir-Ankara kara yolu 75. Yıl Mahallesi mevkisinde seyreden Melih Can Polat (23) idaresindeki 01 APM 222 plakalı motosiklet devrildikten sonra refüje çarptı.
Sürücü Polat, motosikletten düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Polat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polat'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.
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