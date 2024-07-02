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        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Eskişehir'de devrilerek refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 02.07.2024 - 11:59
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        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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        Eskişehir'de devrilerek refüje çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Eskişehir-Ankara kara yolu 75. Yıl Mahallesi mevkisinde seyreden Melih Can Polat (23) idaresindeki 01 APM 222 plakalı motosiklet devrildikten sonra refüje çarptı.

        Sürücü Polat, motosikletten düşerek yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Polat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polat'ın alkollü olduğu ileri sürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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