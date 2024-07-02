Eskişehir Şehir Hastanesine kazandırılan Galyum 68 Ünitesi hastaların hizmetine sunuldu

Eskişehir Şehir Hastanesinde açılan Galyum 68 Ünitesi, kanser hastaları için tanı, teşhis ve tedavi takibinde pozitif sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.

Nükleer Tıp Uzmanı Yasemin Kutucu Cantürk ve ekibinin görev yaptığı Nükleer Tıp alanına kazandırılan ünite, PT-CT Görüntüleme ve Rezer Galyum Hazırlık odasıyla hem Eskişehir hem de bölge illerdeki kanser hastalarının tedavi süreçlerine destek veriyor.

Nükleer Tıp Uzmanı Yasemin Kutucu Cantürk, AA muhabirine, tıpta yakın zamanda kullanılmaya başlanan Galyum 68'in nükleer tıp alanında büyük yeniliklere yol açtığını söyledi.

Üç gündür faaliyette olan üniteyle prostat kanserlerinde ve nöroendokrin tümörlerinin tanısında, takibinde ve tedavisinde artık çok daha hızlı olabildiklerini kaydeden Cantürk, "Galyum 68'le işaretli PSMA (prostat kanserinin hem görüntülemesi hem de tedavisinde kullanılan akıllı bir molekül) prostat malignitelerine spesifik bir ajan. Prostatın tanısında, takibinde ve tedavisinde fazlasıyla spesifik. Biz herhangi bir şeyden şüphe ettiğimizde galyum 68'i kullanarak yüksek doğrulukta sonuçlar elde edebiliyoruz." diye konuştu.

Galyum 68'in doğruluk oranının yüzde 90'ların üzerinde olduğunu ifade eden Cantürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Galyum 68'i, kanserin tedavisinde de kullanıyoruz. Lutesyumla işaretli PSMA'yı erkeklerde akciğerden sonra en sık görülen ikinci kanser olan prostat kanserinde kullanıyoruz. Nöroendokrin tümörler de daha az oranda görünüyor olsa da onların da tedavisinde ve takibinde kullanılan çok etkili bir yöntem."

Eskişehir Şehir Hastanesi olarak uzun zamandır bu hizmetin verilmesi için gayret edildiğini anlatan Cantürk, "Tabii ki çok sevinçliyiz. Hem Eskişehir'e hem de Eskişehir civarındaki iller için bu büyük bir hizmet. Sonuçta çok büyük katkıları olabilecek bir tetkik ve tedavi işlemini hastanemize kazandırdığı için İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür ederim." diye konuştu.