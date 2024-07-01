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        Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan profesör, son yolculuğuna uğurlandı

        Eskişehir'de evinden ayrıldıktan 5 gün sonra ölü bulunan profesör Bekir Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:34 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:34
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        Eskişehir'de kaybolduktan 5 gün sonra cansız bedeni bulunan profesör, son yolculuğuna uğurlandı
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        Eskişehir'de evinden ayrıldıktan 5 gün sonra ölü bulunan profesör Bekir Karasu'nun cenazesi toprağa verildi.

        Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak ESTÜ 2 Eylül Kampüsü Mühendislik Fakültesi önüne getirildi.

        Tören öncesi Karasu'nun annesi Solmaz ile kardeşi Mustafa Karasu taziyeleri kabul etti.

        Törende, Karasu'nun özgeçmişinin okunmasının ardından konuşan ve gözyaşlarına hakim olamayan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Bekir Karasu'nun birlikte çalıştıkları çok değerli bir öğretim üyesi olduğunu söyledi.

        Karasu'nun bilimsel alanda birçok çalışmaya katkı verdiğini kaydeden Özcan, "Birçok çalışma yaptık. Geçmiş yıllarda epey sayıda atıf aldı. Birçok sayıda makalesi vardı. Bölümümüze çok büyük katkıları oldu. Bir dönem benim hatırladığım bölüm başkanlığı yapmıştı. Çok büyük katkılar sağladı. Kimseyi kırmayan, çok mütevazı ve aynı zamanda çok iyi bir insandı. Üniversitemizin başı sağ olsun. Allah yattığı yerde dinlendirsin. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sabırlar diliyorum." diye konuştu.

        Özcan'ın konuşmasının ardından Karasu için helallik alınarak dualar edildi.

        Törenin ardından Karasu'nun cenazesi, Çamlıca Mahallesi'ndeki Fatih Cami'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Karasu, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

        Prof. Dr. Bekir Karasu, 27 Haziran'da aracıyla ayrıldığı evine dönmeyince yakınları tarafından kayıp ihbarı yapılmış, 28 Haziran'da arama çalışması başlatılmıştı.

        Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından Karasu'ya ait aracın Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçtiği belirleyen ekipler, arama çalışmalarını Karacaşehir Mahallesi'nde yoğunlaştırmış, Karasu'ya ait ceset, Porsuk Çayı ve çevresinde aramaların 4'üncü gününde bulunmuştu.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında 5 şüphelinin polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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