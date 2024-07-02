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        Eskişehirliler Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi

        Eskişehir'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşan Türkiye-Avusturya maçını, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 23:41 Güncelleme: 02.07.2024 - 23:41
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        Eskişehirliler Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi
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        Eskişehir'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşan Türkiye-Avusturya maçını, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

        Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

        Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

        Vatandaşlarla maçı izleyen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, önceki 2 maçı da vatandaşlarla izlediklerini belirterek, Avusturya karşılaşmasına daha çok kişinin geldiğini ifade etti.

        Yoğun ilgiden ötürü vatandaşların alana sığmadığını kaydeden Ercan, “İnşallah bu akşam takımımız Avusturya karşısında güzel bir zafer kazanır ve adımızı çeyrek finale yazdırırız. İnşallah takımımız kazanır ve bizler de Eskişehir'in gençleriyle burada milli duygularımızı hep birlikte yaşarız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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