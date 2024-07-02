Eskişehirliler Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi

Eskişehir'de vatandaşlar, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda karşılaşan Türkiye-Avusturya maçını, Dede Korkut Parkı'nda kurulan dev ekranda izledi.

Maçı kurulan dev ekrandan izlemek için Dede Korkut Parkı'nı dolduran Eskişehirliler, müsabakanın başlangıcında A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.

Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.

Vatandaşlarla maçı izleyen Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan, önceki 2 maçı da vatandaşlarla izlediklerini belirterek, Avusturya karşılaşmasına daha çok kişinin geldiğini ifade etti.