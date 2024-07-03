Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Eskişehir'de "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 12:06 Güncelleme: 03.07.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu girişini önlemek amacıyla çalışma başlattı.

        Ekipler, il dışından uyuşturucu getirdiği değerlendirilen bir aracı kent girişinde durdurdu. Araçtaki aramada, 22 bin 302 sentetik ecza ele geçirildi.

        Araçtaki şüpheliler M.O. ve E.Ç. ekiplerce gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Havadaki gecikmelerin 3 ana sebebi…
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Mert'in kurtarışı dünyada gündem oldu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        "Türk şarkısı senfoniyi susturdu"
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Türk önde Türk ileri! Çeyrek finaldeyiz
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Bu anlar ekranlara yansımadı!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        Viyana'dan Kanije'ye!
        "Gurur duyuyorum"
        "Gurur duyuyorum"
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        İnanç Ergülen yazdı: 'Demiral'dık gidiyoruz!
        Beryl Kasırgası vurdu!
        Beryl Kasırgası vurdu!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Enkazın altından mutlu sona!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        Dünya dördüne, Yunanistan tersine!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        "İlk darbeyi ben vurdum!" Çekiçli sopalı vahşetin ifadesi!
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Adana'da dehşet! Halasına yaptığı iyiyik sonu oldu
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Bir meyve bu kadarını yapabilir mi? Ağrıyan kaslara bile etkisi varmış!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!
        Güneş'in sonu yaklaşıyor mu? Sonraki aşama: Kırmızı dev!

        Benzer Haberler

        22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        22 bin uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Eskişehirliler Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi
        Eskişehirliler Türkiye-Avusturya maçını dev ekranda izledi
        Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlanmış halde cesedi bulunan profesör, toprağ...
        Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlanmış halde cesedi bulunan profesör, toprağ...
        Eskişehir Şehir Hastanesine kazandırılan Galyum 68 Ünitesi hastaların hizme...
        Eskişehir Şehir Hastanesine kazandırılan Galyum 68 Ünitesi hastaların hizme...
        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Eskişehir'de devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Atölyesinde gündüz ney üretiyor, akşam sahne alıyor
        Atölyesinde gündüz ney üretiyor, akşam sahne alıyor