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        Eskişehir'in temsili "Nasreddin Hoca"sı göle maya çaldı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 16:08 Güncelleme: 03.07.2024 - 16:08
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        Eskişehir'in temsili "Nasreddin Hoca"sı göle maya çaldı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, temsili Nasreddin Hoca'nın göle maya çalmasıyla başladı.

        Sivrihisar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen festival kapsamında Nasreddin Hoca Bağbaşı Göleti'nde düzenlenen programda, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci göle maya çaldı.

        Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, programda yaptığı konuşmada, festivalin hayırlı olması temennisinde bulunarak, tüm ülkelere barış getirmesini diledi.

        Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise tüm katılımcılara teşekkür etti.

        Temsili Nasreddin Hoca Ömer Özgeneci ise herkesin kendisine "göl maya tutar mı hiç?" diye sorduğunu belirterek, "ya tutarsa" yanıtını verdiğini söyledi.

        Nasreddin Hoca sevgisini gönüllerinde tuttuklarını kaydeden Özgeneci, "Göle maya çalarken her sene bir niyetimiz oluyor. Bu sene de inşallah savaşsız bir dünya olması temennisiyle, çocuklarımıza içinde barış, sağlık ve huzur olan iyi bir dünya bırakma niyetiyle gölümüze mayamızı çalıyoruz." diye konuştu.

        Etkinlik dua edilmesinin ardından düzenlenen yoğurt içinde altın bulma yarışmasıyla devam etti. Kıyasıya mücadele eden öğrenciler yoğurt içinde buldukları gram altınların sahibi oldu.

        "Göle Maya Çalma" ve yoğurt yeme yarışmasının ardından eski adı "Hortu" olan Nasreddin Hoca Mahallesi'nde bulunan Nasreddin Hoca'nın evi ziyaret edildi. Temsili Nasreddin Hoca, ziyaretçilere evini gezdirdi.

        Ukrayna, Kosova, Bulgaristan, Meksika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans ekiplerinin etkinlik alanında dans gösterilerini gerçekleştirmesiyle birlikte açılış etkinlikleri sona erdi.

        Festival kapsamında ilçede 5 Temmuz Cuma günü şarkıcı Tuğçe Kandemir, 6 Temmuz Cumartesi günü Oğuzhan Koç ve 7 Temmuz Pazar günü ise Haluk Levent sahneye çıkacak.

        Etkinlikler kapsamında birbirinden renkli sahne performansları, oyunlar, yarışmalar ve gösteriler gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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