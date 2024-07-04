Eskişehir'de EB hastası 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

Yoğun bakımda hayatını kaybeden Mert Akbaba, babası Bülent Akbaba, Sümeyra Akbaba, erkek kardeşi ve yakınları tarafından Alaaddin camisinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

İlkokul 6. sınıf öğrencisi olan Akbaba, akranları gibi hayatını sürdürmeye çalıştı.

Doğumundan sonra yaralarının iyileşmemesi, parmak gelişim bozukluğu ve ciltte kabarcıklanma gibi semptomlar yaşayan Akbaba'ya 3 yaşında EB teşhisi konuldu. Akbaba, küçük yaşlardan itibaren 10 yıl boyunca hastalıkla birlikte yaşamaya gayret etti.

Nadir görülen bir hastalık olan Epidermolysis Bullosa (EB) teşhisi konulan 13 yaşındaki Mert Akbaba, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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