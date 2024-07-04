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        Eskişehir'de EB hastası 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı

        Nadir görülen bir hastalık olan Epidermolysis Bullosa (EB) teşhisi konulan 13 yaşındaki Mert Akbaba, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:28 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:29
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        Eskişehir'de EB hastası 13 yaşındaki çocuk hayata tutunamadı
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        Nadir görülen bir hastalık olan Epidermolysis Bullosa (EB) teşhisi konulan 13 yaşındaki Mert Akbaba, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ndeki yoğun bakım ünitesinde hayata tutunmaya çalışan Akbaba, yaşam mücadelesine yenik düştü.

        Doğumundan sonra yaralarının iyileşmemesi, parmak gelişim bozukluğu ve ciltte kabarcıklanma gibi semptomlar yaşayan Akbaba'ya 3 yaşında EB teşhisi konuldu. Akbaba, küçük yaşlardan itibaren 10 yıl boyunca hastalıkla birlikte yaşamaya gayret etti.

        İlkokul 6. sınıf öğrencisi olan Akbaba, akranları gibi hayatını sürdürmeye çalıştı.

        Yoğun bakımda hayatını kaybeden Mert Akbaba, babası Bülent Akbaba, Sümeyra Akbaba, erkek kardeşi ve yakınları tarafından Alaaddin camisinde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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