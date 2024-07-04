Diyanet İşleri Başkan Erbaş, ESTÜ Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Farklı ırktan insanlar olabilir, farklı düşünceden, farklı felsefeden insanlar olabilir. Önemli olan herkesin birbirinin inancına, birbirinin düşüncesine saygı göstererek ve huzur içerisinde yaşaması." dedi.

Erbaş, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) 2 Eylül Kampüsü'nde ESTÜ Camii ve Diyanet Gençlik Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törendeki konuşmasında, Türkiye'de camisi olmayan üniversitenin yok denecek kadar az olduğunu ve yaklaşık 10 üniversite kampüsünde de cami inşaatlarının devam ettiğini söyledi.

Türk medeniyetlerinde bilimsel çalışmaların her zaman manevi çalışmalarla birlikte yürüdüğünü belirten Erbaş, şöyle devam etti: "Zaten ilim ve bilim tarihimize baktığımız zaman dini ilimler, din dışı ilimler diye bir tasnif yapılmıyor. Hepsi dini ilim bizim için. Yani tefsir, hadis, ilahiyat fakültelerindeki o ana bilim dalları dediğimiz bölümler ne kadar dini ilimse mühendislik fakültesi de bizim için dini ilimdir. Mühendislik fakültesinde okutulan o bilgiler dini ilimdir bizim için. Astronomi o kadar dini bir ilimdir. Matematik o kadar dini bir ilimdir. Fizik, kimya o kadar dini bir ilimdir. Çünkü insanın faydasına olan her şey bizim için dinidir. Dinin önem verdiği şeylerdir."

Camilerin "ölmez eserler" olduğunu vurgulayan Erbaş, "Bir gün ölüm bizi de bulacak. Önemli olan ölmemek. 'Ölmek istemiyorsan ölmez eser' bırak demiş atalarımız. Ölmez eser işte burası. Bakın şöyle 1000 sene önce yapılmış camiler var. 1000 sene olmuş. Onları anıyoruz değil mi? 500 sene önce yapılmış Süleymaniye, Selimiye, bakınız nasıl dimdik ayakta? Nasıl Kanuni Sultan Süleyman'ı anıyoruz, Mimar Sinan'ı anıyoruz, Fatih Sultan Mehmet'i Fatih Cami'yle nasıl anıyoruz." diye konuştu.

- "Adeta bir huzur ortamı olarak camimizi kullanalım" Düşünce farklılıklarının toplumlar için bir zenginlik olduğunun altını çizen Erbaş, şunları kaydetti: "Irkı ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, toplumda yaşayan farklı inançtan, farklı dinden insanlar olabilir. Bu çok normaldir. Farklı ırktan insanlar olabilir, farklı düşünceden, farklı felsefeden insanlar olabilir. Önemli olan herkesin birbirinin inancına, birbirinin düşüncesine saygı göstererek ve huzur içerisinde yaşaması. Peygamberler tarihine baktığınız zaman bunu görürsünüz. Her peygamber toplumda huzuru, mutluluğu birlikte yaşama tecrübesini oluşturmaya çalışmıştır. Her peygamberin görevi bu olmuştur. Düşüncelerin farklılıkları bizim için bir zenginliktir. Dolayısıyla inşallah bütün şehirlerimizde farklılıklarımızı zenginlik bilerek en güzel işler yapmayı Cenabıhak hepimize nasip eylesin."

Erbaş, camilerin sadece ezan okunan, namaz kılınan ve ardından terk edilen bir yer değil, bir mektep olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin açılışı yapılan camiyi görmesi gerektiğini aktaran Erbaş, "Bu güzel eser meydana geldi. İstiyorum ki öğrencilerimiz gelsinler. Ellerinde kitap, camimizin duvarlarına yaslansınlar, kitap okusunlar. Camimizin kütüphanesinden istifade etsinler. Adeta bir huzur ortamı olarak camimizi kullanalım. Derslerde yoruldukları zaman dinlenmek için camimize gelsinler." dedi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy ise ESTÜ'nün yaklaşık 14 bini aşan öğrenci sayısı ve 1625 personeliyle önemli bir üniversite olduğunu dile getirdi. Kampüsteki ihtiyaçlardan doğan talep ile üniversite ve il müftülüğü tarafından yapılan çalışmalarla caminin açılışa hazır hale geldiğini belirten Aksoy, "Gönül medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olan camilerimiz, ibadethane olmasının yanında dini ve milli değerlerimizin vatan ve aile sevgisinin, birlik ve beraberliğin, dostluk ve kardeşliğin, paylaşma ve dayanışmanın öğretildiği mekanlardır. Özellikle şehadetleri dinin temeli olan ezan seslerinin ebediyen yurdumuzun üstünde duyulması, bağımsızlığımızın da en önemli göstergelerindendir." dedi.

Yaş haddinden emekliye ayrılacak Eskişehir Müftüsü Bekir Gerek de cami hakkında teknik bilgiler vererek, yapım sürecinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti. ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan da ESTÜ'nün şehirden uzak olması sebebiyle kampüs içerisinde bir camiye ihtiyaç olduğunu ve açılışı yapılan caminin 1000 kişilik kapasitesi bulunduğunu kaydetti. Açılışa, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, hafızlık yatılı Kur'an kursu öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.