Eskişehir'de, "Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali"nde 6 ülkenin dansçıları gösteri sundu

Yürüyüşte, Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekiplerine vatandaşlar da eşlik etti.

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Nasrettin Hoca Festivali"nde 6 ülkenin dansçıları gösteri yaptı.

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