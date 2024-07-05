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        Eskişehir'de Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış seremonisi yapıldı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8. kez düzenlenen Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış seremonisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:20 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:20
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        Eskişehir'de Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış seremonisi yapıldı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8. kez düzenlenen Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nin açılış seremonisi yapıldı.

        İlçedeki festival alanında kurulan stantlarda sergilenen yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar dikkat çekti. Türkiye'nin yanı sıra Kosova, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve KKTC'den gelen dans ekiplerinin sunduğu gösteriler, vatandaşlarca alkışlandı.

        Programda konuşan Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, ilçenin 7 farklı medeniyete başkentlik yaptığını, kültürel zenginlikleriyle tarih koktuğunu söyledi.

        Dökmeci, festivalle amaçlarının 1208 yılında Sivrihisar'a bağlı Hortu köyünde doğan Nasreddin Hoca'yı anmak olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "816. doğum yılında bizleri burada bir araya getiren Nasreddin Hoca'mız, fıkraları ile sağlam bir dünya görüşü olan, yıkıcı değil, yapıcı mizah anlayışı ile insanı önce güldüren sonra düşündüren ve her sözünde bir hikmet bulunduran Türk milletinin mizah anlayışının ve zekasının sembolüdür. Nasreddin Hoca'mızın torunları olarak onu anmaya ve onun değerlerini, düşüncelerini gelecek nesillere aktarmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl 8. kez düzenlediğimiz Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivalimizi UNESCO'nun katkılarıyla gerçekleştiriyoruz."

        Dökmeci, ilçede ağırlanan ve farklı ülkelerden gelen 41 ressamın Sivrihisar'da 3 gün boyunca Nasreddin Hoca teması ile resimler yaparak sergileyeceğini sözlerine ekledi.

        Etkinliğe, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın ile çok sayıda davetli katıldı.

        Pazar günü sona erecek festivalde her akşam konser etkinliği de düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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