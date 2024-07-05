AK Parti Eskişehir'de iki merkez ilçenin temayül yoklamaları tamamlandı

AK Parti Eskişehir'de, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin temayül yoklamalarının teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, temayül yoklamalarının AK Parti Bursa Milletvekili ve İl Koordinatörü Ayhan Salman, Genel Merkez Teşkilat Komisyon Üyesi Yasir Çelik, İl Başkanı Gürhan Albayrak, ilçe başkanları ve teşkilat mensuplarının katılımlarıyla yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, teşkilat mensuplarının, ilçe başkanı görmek istedikleri 3 ismi yazarak oylarını kullandığı kaydedilerek, "Oy kullanım işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılmak üzere genel merkeze iletildi. Yapılacak sayımda öne çıkan isimler önümüzdeki günlerde Ankara'ya davet edilecek ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı yapacağı değerlendirmeler sonucunda yeni ilçe başkanları belirlenmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.