Eskişehir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Bu kapsamda FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve Bylock kaydı bulunan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.N, 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.A, 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan K.Ç. ile O.O. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, 5 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

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