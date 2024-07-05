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        Eskişehir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Eskişehir'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 19:04 Güncelleme: 05.07.2024 - 19:04
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        Eskişehir'de firari 4 FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Eskişehir'de, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri, 5 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü ve Bylock kaydı bulunan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.N, 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan T.A, 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan K.Ç. ile O.O. yakalandı.

        Dört firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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