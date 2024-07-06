Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Tuğçe Kandemir sahne aldı

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi.

Sivrihisar Belediyesi ev sahipliğinde Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi etkinlik alanında gerçekleştirilen konserler dizisi sahneye ilk olarak Efsane 90'lar grubu çıktı.

Daha sonra şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Kandemir, sevilen şarkılarını alana gelen vatandaşlar için seslendirdi. Konseri izleyenler şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.