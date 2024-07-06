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        Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Tuğçe Kandemir sahne aldı

        Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:01 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:01
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        Sivrihisar Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde Tuğçe Kandemir sahne aldı
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        Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi.

        Sivrihisar Belediyesi ev sahipliğinde Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi etkinlik alanında gerçekleştirilen konserler dizisi sahneye ilk olarak Efsane 90'lar grubu çıktı.

        Daha sonra şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Kandemir, sevilen şarkılarını alana gelen vatandaşlar için seslendirdi. Konseri izleyenler şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

        Festival kapsamında bu akşam Oğuzhan Koç, yarın ise Haluk Levent sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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