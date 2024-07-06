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        Eskişehir'de jandarma ekipleri yangınlara karşı teyakkuzda

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetleri gerçekleştirip, bilinçlendirici afişler asıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 13:31 Güncelleme: 06.07.2024 - 13:31
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        Eskişehir'de jandarma ekipleri yangınlara karşı teyakkuzda
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanlar ve tarım arazilerinde çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetleri gerçekleştirip, bilinçlendirici afişler asıyor.

        Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekipleri, dron, dürbün ve teknik malzemelerle Eskişehir'in ormanlarında devriye gezerek yangınlara karşı tedbir alıyor.

        Komandoların yanı sıra 72 motorlu ve 46 aya devriye piknik ve mesire alanlarını kontrol ediyor. Yürütülen faaliyetlerde vatandaşların görebileceği noktalara orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerin konu edildiği 300 bilgilendirici afiş asıldı.

        Kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyelerinin aralarında bulunduğu 3 bin 400 kişiye kısa mesaj gönderilerek orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirler ulaştırıldı.

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığının orman yangınlarının önlenmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak tedbirler almaya devam edeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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