Eskişehir'de paraşütçünün yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi

Öçal'ın düşerek yaralandığı anlar, etkinlikteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Atlayışın ardından bir süre havada süzülen Öçal, iniş noktasına geldiği esnada kontrolünü kaybederek yere sert iniş yaptı.

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