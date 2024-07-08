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        Eskişehir'de paraşütçünün yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, bir paraşütçünün atlayış sonucu yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:07 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:07
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        Eskişehir'de paraşütçünün yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonuyla kaydedildi
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen "5. Skydiving Fest-Paraşüt Günleri" etkinliğinde, bir paraşütçünün atlayış sonucu yere sert iniş yaparak yaralandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'nde 6 Temmuz'da düzenlenen etkinliğe katılan paraşütçü Bişar Öçal (44), uçaktan atladı.

        Atlayışın ardından bir süre havada süzülen Öçal, iniş noktasına geldiği esnada kontrolünü kaybederek yere sert iniş yaptı.

        Öçal'ın düşerek yaralandığı anlar, etkinlikteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Yaralanan Öçal'a, programda görevli sağlık ekibince müdahale edildi.

        Öçal, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivrihisar İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ayak bileği kırılan Öçal'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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