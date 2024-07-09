Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, iki ilçedeki sağlık hizmetlerini yerinde inceledi

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, koordinasyon, izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerindeki sağlık kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Bildirici, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, Mihalgazi Kaymakamı Faruk Çiçek ve Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün ile bir araya gelerek, iki ilçedeki sağlık hizmetleri üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Sağlık kuruluşları ve hastaneleri ziyaret eden Bildirici, tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.