Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı, gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'ta, 5 Temmuz'da bir iş yerinin önünde akraba oldukları öğrenilen ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü bıçakla olmak üzere 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu, kavgaya karıştıkları belirlenen 14 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.