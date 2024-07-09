Eskişehir'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3'ü bıçakla olmak üzere 9 kişi yaralandı.

Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'ta, 5 Temmuz'da bir iş yerinin önünde akraba oldukları öğrenilen ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

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