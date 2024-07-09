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        Eskişehir'de "abart egzozlu" araç denetimi yapıldı

        Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından abartı egzozlu taşıtlara yönelik Atatürk Bulvarı mevkinde denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 16:32 Güncelleme: 09.07.2024 - 16:36
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        Eskişehir'de "abart egzozlu" araç denetimi yapıldı
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        Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından abartı egzozlu taşıtlara yönelik Atatürk Bulvarı mevkinde denetim yapıldı.

        Ekipler, rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 19 abartı egzozlu araç ve sürücülere para cezası uyguladı.

        Çalışmalarda polis ihtarına uymayan bir motor sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

        Denetim sırasında gerekli tedbirleri almadığı için polis tarafından durdurulmak istenen sürücü, kaçmaya çalıştı.

        Sürücü, yaptığı manevralarla polis ekiplerinden sıyrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ehliyetsiz trafiğe çıktığı anlaşılan sürücünün motoru Emniyet tarafından bağlanırken, 15 bin 863 lira para cezası kesildi.

        Ceza yazılmaması için kaçmaya çalıştığını belirten 24 yaşındaki araç sürücüsü Fahrettin Erten, yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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