Eskişehir'de "abart egzozlu" araç denetimi yapıldı

Ceza yazılmaması için kaçmaya çalıştığını belirten 24 yaşındaki araç sürücüsü Fahrettin Erten, yaptığının yanlış olduğunu söyledi.

Sürücü, yaptığı manevralarla polis ekiplerinden sıyrılmaya çalıştığı sırada yakalandı. Ehliyetsiz trafiğe çıktığı anlaşılan sürücünün motoru Emniyet tarafından bağlanırken, 15 bin 863 lira para cezası kesildi.

Denetim sırasında gerekli tedbirleri almadığı için polis tarafından durdurulmak istenen sürücü, kaçmaya çalıştı.

Çalışmalarda polis ihtarına uymayan bir motor sürücüsü kaçmaya çalıştığı sırada ekipler tarafından yakalandı.

Ekipler, rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte abart egzoz kullandığı tespit edilen 19 abartı egzozlu araç ve sürücülere para cezası uyguladı.

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