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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 19:56 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:00
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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, üzerindeki bıçakla C.P.M. (17) ile A.İ.A'yı (19) yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçtığı öne sürülen Afganistan uyruklu şüpheli H.K'yi yakaladı.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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