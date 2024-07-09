Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, üzerindeki bıçakla C.P.M. (17) ile A.İ.A'yı (19) yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası kaçtığı öne sürülen Afganistan uyruklu şüpheli H.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
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