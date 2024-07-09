Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökmeydan Mahallesi'ndeki bir parkta iki grup arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, üzerindeki bıçakla C.P.M. (17) ile A.İ.A'yı (19) yaraladı.

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