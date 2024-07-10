Eskişehir'de bir kişiyi öldüren baba ve oğula hapis cezası verildi

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan silahlı kavgada husumetli oldukları öne sürülen bir kişiyi silahla öldüren tutuklu sanıklar baba ile oğluna toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin T. ve oğlu Süleyman T. ile hayatını kaybeden Hüseyin Yurdusever'in ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti tarafından karar öncesi son sözü sorulan Hüseyin T, pişman olduğunu belirterek, "Suçsuzum, kim olsaydı aynısını yapardı. Ölmeseydi iyiydi, ben kimseyi öldürmek istemedim. Kendimi ve çocuğumu korumak istedim." dedi.

Son sözü sorulan Süleyman Tuğrul T. ise “Ben babamın vurulduğunu görünce ve bana da 2 mermi isabet edince savunmak için ateş ettim. Karşı taraf ateş etmeyi bırakınca ben de ateşi kestim. Pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Hüseyin T. ile oğlu Süleyman Tuğrul T. hakkında kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına karar verdi. Uygulanan haksız tahrik indirimiyle müebbet hapis cezasının 12 yıla, takdiri indirimi ile de 10 yıla düşürülmesine karar verildi. Ayrıca tutuklu sanıklar hakkında ruhsatsız silah bulundurma suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi.