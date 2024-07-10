Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 15:54 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü.

        Eskişehir-Kütahya kara yolu Kümbet Kavşağı yakınlarındaki tarlada başlayan anız yangını, ağaçlandırma sahasına sıçradı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünden 3 arazöz ve 1 su tankeri ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, 3 dönüm alan zarar gördü.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de bölgeye giderek söndürme ekiplerini koordine etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Marmara'da iki gün ferahlık sonra kaldığımız yerden devam!
        Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
        Dün Bodrum bugün İzmir! İki ilçede alevler yükseldi!
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Rus petrolünde uzun vadeli Hindistan planı
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        Ağabeyinin cinsel uzvunu kesip öldürdü! İşte nedeni!
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        Emekli maaşlarına zam için toplantı
        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
        'İnsan sapanı'nın halatı kopunca havada asılı kaldı!
        Üzücü haber
        Üzücü haber
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir kişiyi öldüren baba ve oğula hapis cezası verildi
        Eskişehir'de bir kişiyi öldüren baba ve oğula hapis cezası verildi
        Cinayet sanığı baba- oğlun müebbet hapis cezası, haksız tahrik ve iyi hal i...
        Cinayet sanığı baba- oğlun müebbet hapis cezası, haksız tahrik ve iyi hal i...
        AK Parti Eskişehir'de iki ilçenin başkanları belli oldu
        AK Parti Eskişehir'de iki ilçenin başkanları belli oldu
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı (2)
        Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı (2)
        Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı
        Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı