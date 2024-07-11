Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Üstün yetenekli öğrenciler Eskişehir'de "adli biyoloji" eğitimi alıyor

        DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi iş birliğiyle 5 yılda 125 üstün yetenekli öğrenci, 4 gün boyunca aldıkları "adli bilimler" dersiyle geleceğin adli biyoloğu olmaya adım attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:27 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üstün yetenekli öğrenciler Eskişehir'de "adli biyoloji" eğitimi alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        DENİZ AÇIK - Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP), Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi iş birliğiyle 5 yılda 125 üstün yetenekli öğrenci, 4 gün boyunca aldıkları "adli bilimler" dersiyle geleceğin adli biyoloğu olmaya adım attı.

        Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 5 yıldır Yaz Enstitüsü'nde düzenlediği adli bilimler dersinde her sene 25 öğrenciye ESTÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Altunsoy ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Görevlisi Bahriye Ayaz tarafından teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitimler veriliyor.

        Öğrenciler, 4 gün süren teorik eğitim süresince kriminalistik, adli tıp, biyoloji, entomoloji ve kimya gibi çeşitli alanlarda bilgi edinirken, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi desteğiyle hazırlanan senaryo kapsamında da 1 gün olay yeri incelemesi yapıyor.

        Olay yeri güvenliği sağlandıktan sonra parmak izi ve ayakkabı izi alımı, biyolojik örneklerin toplanması ve delillerin incelenmesi gibi adımları öğrenen üstün yetenekli çocuklara, eğitim sonunda katılım sertifikası veriliyor.

        Öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmayı ve onları gelecekteki kariyerlerine hazırlamayı amaçlayan eğitim kapsamında 5 yılda 125 üstün yetenekli çocuk, adli bilimler dersinden faydalandı.

        - "Geleceğin biyologlarını yetiştiriyoruz"

        Adli bilimler dersi eğitimi veren ve Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Altunsoy, AA muhabirine, 7, 8 ve 9'uncu sınıf öğrencilerinden oluşan 25 üstün yetenekli öğrenciye adli bilimler alanında eğitim verdiklerini belirtti.

        Öğrencilerin derse yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Altunsoy, "Derslerimiz 5 gün boyunca sürüyor. Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri olay yeri inceleme uygulaması oluyor. Öğrenciler, olay yeri güvenliğini sağladıktan sonra parmak izi ve ayakkabı izi alımı, biyolojik örneklerin toplanması ve olay yerindeki böcek delillerin incelenmesi gibi adımları ilgiyle ve başarıyla gerçekleştiriyorlar." dedi.

        Altunsoy, üstün yetenekli öğrencilerin adli biyolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Olay yeri inceleme ve vakanın yorumlanmasının öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade eden Altunsoy, şunları kaydetti:

        "Adli biyoloji bir vakanın çözülmesi için en önemli ayaklardan birisi. Üstün yetenekli öğrencilere verdiğimiz adli biyoloji dersiyle bu alanda geleceğin biyologlarını yetiştiriyoruz. 5 yılda 125 üstün yetenekli öğrenciye adli biyoloji dersi verdik. Bu alanda gelecekte eğitim almak isteyen birçok öğrenci oldu. Kriminal laboratuvarlar ve DNA temelli bölümlerde çalışmak istiyorlar."

        - ÜYEP Yaz Enstitüsü'ne başvuru

        "Zeka", "bellek" ve "görsel algı" testleri sonucu belirlenen Türkiye geneli ortaokul 7, 8 ile lise 9'uncu sınıf düzeyindeki ÜYEP öğrencilerinin yanı sıra Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ve özel yetenek tanısı alan öğrencilerin başvuru yapabildiği ÜYEP Yaz Enstitüsü'nde, aralarında "adli biyoloji", "botanik", "oyunlarla matematik", "astronomi", "felsefe" ve "zooloji" gibi 24 konu başlığında dersler veriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Dilan-Engin Polat çifti için istenen ceza belli oldu
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        Aynur'u bacaklarıyla boğmuş! Hüküm verildi!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        İngiliz gazeteciden flaş Barış Alper sözleri!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Arsa alırken bunlara dikkat!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Kane'den tarihe geçen penaltı!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        Ölmek üzereyken buldu... Evladı gibi oldu!
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        8 yıldır kapalı! Taşların üzerinden nereye bakıyorlar?
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Konya'da büyük fuhuş operasyonu: Kadınlardan katalog oluşturmuşlar
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        Juve'den Ferdi için dev takas teklifi!
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        "Faturasını düzenli ödeyenden güvence bedeli alınmayacak"
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        Fiyatı 6 bin lirayı buluyor! Başka tarlalara benzemiyor
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        NATO Zirvesi'nde Arnavutluk Başbakanı detayı
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        İddia: Boşanma nedeni L - Gante
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Ünlü deprem bilimci hayatını kaybetti!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Ateşi yakıp çekildi
        Ateşi yakıp çekildi
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        NATO Zirvesi'nin kadın liderleri
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?
        Y kuşağı neden daha genç gösteriyor?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Ağaçlandırma sahasındaki yangın, erken müdahaleyle söndürüldü
        Ağaçlandırma sahasındaki yangın, erken müdahaleyle söndürüldü
        60 yaşındaki zihinsel engelli, 43 gündür kayıp
        60 yaşındaki zihinsel engelli, 43 gündür kayıp
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın görevini Muhammed Ali Kaya'ya dev...
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Emre Aydın görevini Muhammed Ali Kaya'ya dev...
        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın söndürüldü
        Eskişehir'de bir kişiyi öldüren baba ve oğula hapis cezası verildi
        Eskişehir'de bir kişiyi öldüren baba ve oğula hapis cezası verildi