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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer görevini Engin Vural'a devretti

        AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer, yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürdüğü görevini teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla Engin Vural'a devretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 11.07.2024 - 13:30
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        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer görevini Engin Vural'a devretti
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        AK Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Teşkilat Başkanı Ümit Sezer, yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürdüğü görevini teşkilat üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı toplantıyla Engin Vural'a devretti.

        Toplantıda söz alan Ümit Sezer, ilçe başkanlığı döneminde yerel ve genel olmak üzere 3 seçim atlattıklarını belirtti.

        Sezer, en büyük desteği teşkilat üyelerinden aldığını dile getirerek, "Birlikte çok güzel işler başardık. Ben Engin kardeşimi yakından tanırım. Bir dönem Odunpazarı ilçe yönetiminde birlikte görev aldık. Kendisi dürüst, ahlaklı, çalışkan bir insandır. Bu görevi de layıkıyla yerine getireceğine olan inancım tamdır. Ben buradayım, hiçbir yere gitmiyorum. Her zaman desteklerimle, bilgimle, tecrübemle Engin Başkan'ıma destek olmaya devam edeceğim." dedi.

        Sezer'den görevi devralan Engin Vural ise, Odunpazarı'nı çok sevdiğini ve Eskişehir'in özel bir kent olduğunu anlattı.

        Odunpazarı'nın yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığından dolayı içinin buruk kaldığını belirten Vural, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bizler inşallah bu uğurda elimizden geleni yapıp Odunpazarı'nı ve Odunpazarı'nda yaşayan bütün insanlarımızın hizmet hakkını savunacağız. Bütün mazlumların, masumların da hakkını savunacağız. Kimin nerede sıkıntısı varsa elimizden geldikçe çözmeye çalışacağız. İnşallah Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Ben inanıyorum ki böylesi güzel bir günde, böylesi güzel insanlarla buluşmak benim için en büyük şeref ve onurdur."

        Toplantıya teşkilat üyelerinin yanı sıra Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, Eskişehir Teşkilat Başkanı Atakan Tetik, ve İl Sekreteri Sevda Şenoturan katıldı.

        Etkinlik, Ümit Sezer'in yeni İlçe Başkanı Engin Vural'a çiçek taktimi akabinde makamın devredilmesiyle son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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