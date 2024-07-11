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        Eskişehir'deki dilenci operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Eskişehir'de belediye ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin üzerinde 1115 lira ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 14:26 Güncelleme: 11.07.2024 - 14:28
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        Eskişehir'deki dilenci operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de belediye ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin üzerinde 1115 lira ele geçirildi.

        Odunpazarı İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi bölgesinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Ekiplerin yakalandığı ve Çifteler ilçesinden geldiği tespit edilen dilencinin üst aramasında ele geçirilen 1115 lira tutanakla kayıtlara geçirildi.

        Zabıta ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilenciye yasal işlem uyguladı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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