Eskişehir'deki dilenci operasyonunda 1 kişi yakalandı
Eskişehir'de belediye ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin üzerinde 1115 lira ele geçirildi.
Eskişehir'de belediye ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan kişinin üzerinde 1115 lira ele geçirildi.
Odunpazarı İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi bölgesinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekiplerin yakalandığı ve Çifteler ilçesinden geldiği tespit edilen dilencinin üst aramasında ele geçirilen 1115 lira tutanakla kayıtlara geçirildi.
Zabıta ekipleri, operasyon sırasında yakalanan dilenciye yasal işlem uyguladı.
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