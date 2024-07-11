Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Eskişehir Valisi Aksoy'u ziyaret etti

Vali Aksoy tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e gelen Orgeneral Çetin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile Vali Aksoy'u ziyaret etti.

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