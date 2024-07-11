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        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları caddeye devrildi

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dallarının caddeye devrilmesiyle trafik aksadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:50
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        Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalları caddeye devrildi
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisiyle kırılan ağaç dallarının caddeye devrilmesiyle trafik aksadı.

        Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'ndeki yol kenarında bulunan çınar ağacının dalları kuvvetli rüzgar nedeniyle kırıldı.

        Caddeyi kaplayan dallar nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Caddede tramvay seferleri için kullanılan elektrik hatları zarar gördü. Tramvay seferlerinde aksamalar yaşandı, duraklarda bulunan yolcular yoğunluk oluşturdu.

        Kırılan dallar belediye ekiplerince bulunduğu yerden kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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