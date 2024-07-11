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        Eskişehir'de evinde ölü bulunan kadının katil zanlısının yargılanmasına başlandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 72 yaşındaki Safinaz Ayten'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 17:50 Güncelleme: 11.07.2024 - 17:50
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        Eskişehir'de evinde ölü bulunan kadının katil zanlısının yargılanmasına başlandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 72 yaşındaki Safinaz Ayten'in evinde ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Usta'nın yanı sıra öldürülen Safinaz Ayten'in kızları Özden Özden, Çiğdem Ayten, eşi Mehmet Ayten ve taraf avukatları katıldı.

        İddianamenin okunması ve kimlik tespitinin ardından savunma yapan sanık Usta, Safinaz Ayten'in kolundaki altın bileziği zorla aldığını belirterek, evden ayrıldığında Ayten'in yaşadığını öne sürdü.

        Şans oyunları nedeniyle yüklü borcunun olduğunu iddia eden Usta, şunları söyledi:

        "Bankalara da kredi borçlarım var. Sağlık kuruluşunda ambulansla nakil aracı şoförlüğü yanı sıra hafta sonu taksiyle saatlik başka bir iş daha yapıyorum. Safinaz Ayten'in eşi Mehmet Ayten ile 6 ay önce girdiğim saatlik iş sırasında tanıştım. O iş yerinde ben şoförlük ve odun keserek para kazanıyordum. Mehmet Ayten iş yerinde ara sıra evdeki altınlarından, ayda 4 altın biriktirdiğinden, eşinin öğlen saatlerinde pazara gittiğinden bahsediyordu. Bunları diğer çalışan arkadaşlar da duydu. Olaydan bir ay önce evin anahtarını almaya karar verdim. Mehmet Ayten'in iş yerindeki dolabından ev anahtarlarını aldım. Olaydan önce 17 ve 19 Ocak'ta eve gittim. Anahtarları denedim dış kapıyı açtım ama içeri girmedim, daire kapısında da ayakkabılar vardı o zaman gitmekten vazgeçtim."

        Usta, amacının Ayten ailesinin evinden çalacağı altınlarla bahis borcunu ödemek olduğunu savundu.

        22 Ocak'ta ödemesi gereken borçlarının olduğunu ve aynı gün Ayten ailesine ait eve gittiğini anlatan Usta, şöyle devam etti:

        "Evde hiç kimsenin olmadığını tespit etmek için 20 dakika daire kapısı önünde oturdum. Zile bastım evde kimse yoktur diye de dua ettim. Zili çalınca bir teyze açtı kapıyı. Apartmana girene kadar maske ve eldiven vardı. Maskemi indirdim, 'seninle bir şey konuşmak istiyorum' diyerek içeri girdim. Salonda 'benim yüklü miktarda borcum var, borç almaya geldim, geri ödeyeceğim' dedim. 'İmdat' diye bağırmaya başladı. Bu sırada bileğindeki altın bileziği görmüştüm. Bir elimle ağzını kapatıp diğer elimle zorla bileziği aldım. Evden çıkarken benim sırtıma vurdu. Daha sonra evden çıkıp kaçtım. Ben evden ayrıldığımda teyze hayattaydı. Evden çıkınca kuyumcuya gittim bileziği 53 bin liraya bozdurdum. Borçlarımın bir kısmını ödedim. Gece sağlık kuruluşunda nöbetteyken polis geldi, hırsızlık yaptığımı itiraf edip, o gün kullandığım kar maskesi ve eldiveni teslim ettim. Teyzenin öldüğünü o gecenin sabahında gelen avukatımdan öğrendim. Tek amacım altınları alıp borcu ödemekti. Safinaz Ayten'i öldürmedim. Karşı tarafın zararını da karşılamak isterim."

        Maktule Safinaz Ayten'in kızları Özden Özden ve Çiğdem Ayten de sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

        - Olay

        Zafer Mahallesi Özen Sokak'ta Safinaz Ayten (72), 22 Ocak'ta eşi ve oğlu tarafından evlerine geldiklerinde salonda hareketsiz bulunmuş, sağlık ve polis ekipleri yüzünde ve bileklerinde morluklar bulunan, boynunun kırık olduğu tespit edilen kadının öldürüldüğünü tespit etmişti.

        Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen ve kentteki bir hastanede hasta nakil ambulansında şoför olarak da çalıştığı öğrenilen Mehmet Usta, polis tarafından yakalanıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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