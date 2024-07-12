Eskişehir'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Bu sırada yolda seyir halindeki Emirhan Ç. idaresindeki 34 EM 7603 plakalı otomobil de yola savrulan direğe çarptı.

Refüjdeki ağaca ve direğe çarpıp devrilen otomobildeki sürücü Berkan Ü. ile Mustafa Ş. yaralandı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Fevziçakmak Mahallesi yakınlarında, Osman Furkan H. idaresindeki 26 ADK 683 plakalı otomobil ile Berkan Ü. yönetimindeki 26 NY 355 plakalı otomobil, görgü tanıklarının iddiasına göre yarışırken çarpıştı.

Eskişehir'de çarpışan 2 otomobil ile kazanın etkisiyle yola savrulan direğe çarpan başka bir aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

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