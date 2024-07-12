Eskişehir'de asayiş

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik yapılan uygulamada 29 kişi sorgulandı.

"Abart egzoz", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "yetersiz ehliyetle araç kullanmak", "makas atmak", "dur ikazına uymamak", "kaldırım üzerinde seyretmek", "araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak", "muayenesiz araç kullanmak" gibi kuralları ihlal eden 16 sürücüye işlem uygulandı.

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