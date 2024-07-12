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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de polis tarafından "abart egzoz" uygulaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 09:57 Güncelleme: 12.07.2024 - 09:57
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de polis tarafından "abart egzoz" uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen "abart egzoz" uygulamasında 96 araç kontrol edildi.

        "Abart egzoz", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "yetersiz ehliyetle araç kullanmak", "makas atmak", "dur ikazına uymamak", "kaldırım üzerinde seyretmek", "araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak", "muayenesiz araç kullanmak" gibi kuralları ihlal eden 16 sürücüye işlem uygulandı.

        - Parklarda uygulama gerçekleştirildi

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki bazı parklarda uygulama yapıldı.

        Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ve Dede Korkut Parkı'nda halkın huzur ve güvenini sağlamak için şüphelilere yönelik yapılan uygulamada 29 kişi sorgulandı.

        Uygulama çalışmalarının süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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