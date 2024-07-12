Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin kaynaklarından "Sakaryabaşı" kuruma noktasına geldi

Fırat ve Kızılırmak'tan sonra Türkiye'nin en uzun üçüncü akarsuyu Sakarya Nehri'nin kaynaklarından, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı adeta kuruma noktasına geldi.

Nehrin sularının Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e döküldüğü yere kadarki 824 kilometrelik yolculuğunun başladığı yer olan Sakaryabaşı'nda kuraklık yaşanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2020'de "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ilan edilen bölgede gözelerdeki su seviyesi ciddi seviyede düştü.

Öncesinde turkuaz mavisi ve berrak suyuyla öne çıkan, kano ve dalış gibi su sporlarının yapıldığı, yüzme tutkunlarını ağırlayan ve üzerinde botlarla gezilebilen Sakaryabaşı'nın eski görüntüsünden uzak hali endişe veriyor. Bölgedeki iskeleye bağlı kano ile deniz bisikletlerinin de kuruyan zemine oturduğu gözlendi.

Çifteler Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Köksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 10 yıldır bölgede kuraklık sorunu yaşadıklarını söyledi.

Tarımsal sulamanın da akarsu kaynağını olumsuz etkilediğini anlatan Köksal, "Sakarya Nehri'nde su kullanımı konusunda yasak getirdiler. Bundan dolayı çiftçiler derin kuyu vurdurmak zorunda kaldı. Bu kurumanın sebebi biraz çiftçinin derin kuyu vurdurması, biraz da kuraklık. Yani üst kısımdaki kaynaklarımız tamamen kurumuş durumda. Bu alanda üç kaynağımız var, onlar akıyor." ifadesini kullandı.