Eskişehir'de parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki bir parkta spor yapan bir kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen G.K'yı yakalayan polis, cep telefonunu da sahibine teslim etti.

Eskişehir'deki bir parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

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