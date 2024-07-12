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        Eskişehir'de parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çalan zanlı yakalandı

        Eskişehir'deki bir parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 14:24 Güncelleme: 12.07.2024 - 14:27
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        Eskişehir'de parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çalan zanlı yakalandı
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        Eskişehir'deki bir parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Tepebaşı ilçesindeki bir parkta spor yapan bir kişinin cep telefonunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen G.K'yı yakalayan polis, cep telefonunu da sahibine teslim etti.

        Şüpheli G.K, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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