Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksoy, mesajında, 15 Temmuz'un devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen yetkiyi suistimal etmekten ve devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverliğiyle kazanılmış bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz gecesi aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerinin yanında yer alıp, vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti: