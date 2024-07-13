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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:37 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:37
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        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksoy, mesajında, 15 Temmuz'un devlet içine sızmış, kendisine emanet edilen yetkiyi suistimal etmekten ve devletin silahlarını kendi vatandaşlarına kullanmaktan çekinmeyen, ülkeyi parçalamak ve milli iradeyi yok etmek isteyen hainlere karşı milletin sarsılmaz azmi, yüksek iradesi ve vatanseverliğiyle kazanılmış bir demokrasi zaferi olduğunu vurguladı.

        15 Temmuz gecesi aziz milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inerek güvenlik güçlerinin yanında yer alıp, vatanı her ne pahasına olursa olsun koruyacağını gösterdiğini hatırlatan Aksoy, şunları kaydetti:

        "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğunun dunyaya ilan edildiği gündür. Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve istikbali için o gece hiç tereddüt etmeden sokaklara dökülerek hain darbecilere karşı çıkan aziz milletimiz gelecek kuşaklara da eşsiz bir örnek sergilemiştir. Bizler de tarihimize altın harflerle yazılan bu önemli günü hep şerefle yad edecek, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutmayacağız."

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