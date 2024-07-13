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        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı

        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:01 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:01
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        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu yapıldı
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        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu organize edildi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen bisiklet turuna gençlik merkezleri gönüllüleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Katılımcılar, Türk bayraklarıyla donattıkları bisikletleriyle Vilayet Meydanı'ndan Dede Korkut Parkı istikametine pedal çevirdi. Meydanları 15 Temmuz marşlarıyla turlayan bisikletliler, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        İl Gençlik ve Spor Müdürü Osman Ercan, turun sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, darbe girişiminin, kökleri Türkiye'ye ait olmayan kişilerce yapıldığını söyledi.

        Girişimin olduğu gece, halkın, bulundukları şehirlerin önemli noktalarına giderek ülkeyi koruduğunu dile getiren Ercan, şunları kaydetti:

        "Tankların, silahların, uçakların, helikopterlerin önüne siper olduk. Bizlerin, çocuklarımızın, vatanımızın milletimizin geleceği için bunu yaptık. Bizler özgürlüğümüze düşkün bir milletiz. Biz özgürlüğümüzü ve demokrasimizi kimselere yar etme niyetinde değiliz. Ne zaman olsa yine aynı şekilde bu millet, bu gençlik, hain girişimlerin önünde set kuracaktır. Bu vesileyle hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum, 15 Temmuz gününü unutmamamız, unutturmamamız gerekiyor ki tekrar böyle acı günler yaşanmasın."

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