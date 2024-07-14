Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 10:06 Güncelleme: 14.07.2024 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O'yu yakaladı.

        Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'tan ilk açıklama
        Trump'tan ilk açıklama
        Biden'dan ilk tepki
        Biden'dan ilk tepki
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Anne öldü, bebek kayboldu
        Anne öldü, bebek kayboldu
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        'Mide balonu' operasyonunda öldü! 1 kişi tutuklandı
        On binlerce İsrailliden protesto
        On binlerce İsrailliden protesto
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        İntikam için 5 atı zehirledi bir eşeği kesti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe'den gollü prova!
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Fenerbahçe, Saint-Maximin'e kavuşuyor
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş, Immobile'nin maliyetini açıkladı!
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Yıldızlarla dolu bir törenle evlendiler
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet...
        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet...
        Sivrihisar Devlet Hastanesi daha modern şartlarda hizmet verecek
        Sivrihisar Devlet Hastanesi daha modern şartlarda hizmet verecek
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Eskişehir Valisi Aksoy'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
        Eskişehir'de parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çalan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de parkta spor yapan kişinin cep telefonunu çalan zanlı yakalandı
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin kaynaklarından "Sakaryabaşı" kuruma noktasın...
        Eskişehir'de Sakarya Nehri'nin kaynaklarından "Sakaryabaşı" kuruma noktasın...
        Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgedeki Sakaryabaşı Göleti kuruma noktasına gel...
        Sakarya Nehri'nin doğduğu bölgedeki Sakaryabaşı Göleti kuruma noktasına gel...