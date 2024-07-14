Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, hakkında 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.O'yu yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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