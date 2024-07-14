AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dönmez, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin bağımsızlığına ve geleceğine kasteden hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve Türk milletinin büyük cesareti sayesinde engellendiğini hatırlattı.

Tarihte onurunu her şeyden üstün tutmasıyla tanınan milletin, 15 Temmuz milli direnişiyle dünyaya bir kez daha örnek olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu olayla milletimiz, halkın iradesi üzerinde hiçbir gücün olamayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır. O gece milletimizin gösterdiği direniş ve kahramanlık, sadece ülkemizde değil, dünyada yankı buldu. Türk milleti, bağımsızlığına ve özgürlüğüne olan sevdasını bir kez daha gösterdi. Bu millet, her türlü tehdide karşı dimdik durmayı başardı ve bunu tüm dünyaya ispatladı. 15 Temmuz, bize bir kez daha gösterdi ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, hiçbir güç, bu aziz milleti bölemez, yolundan döndüremez. Bağımsızlığımıza olan bağlılığımız, her türlü tehdit karşısında sarsılmaz bir kale gibi duracaktır."