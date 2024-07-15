Eskişehir'de "huzur" uygulaması yapıldı
Eskişehir'de polis tarafından uygulama gerçekleştirildi.
Eskişehir'de polis tarafından uygulama gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite ve İsmet İnönü caddeleri ile Vural Sokak'ta "huzur" uygulamasında 3 bin 462 kişi sorgulandı. Uygulamada 32 iş yerini denetleyen polis, 1313 aracı da kontrol etti.
Uygulamada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tüfek ile silahlara ait fişek ve kartuşlar ele geçirilirken, 2 işletme ile 38 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.