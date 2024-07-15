Eskişehir'de "huzur" uygulaması yapıldı

Eskişehir'de polis tarafından uygulama gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite ve İsmet İnönü caddeleri ile Vural Sokak'ta "huzur" uygulamasında 3 bin 462 kişi sorgulandı. Uygulamada 32 iş yerini denetleyen polis, 1313 aracı da kontrol etti.

Uygulamada, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, tüfek ile silahlara ait fişek ve kartuşlar ele geçirilirken, 2 işletme ile 38 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden işlem yapıldı.