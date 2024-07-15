15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı

Katılımcılar daha sonra şehit polisin aynı mahallede bulunan ailesinin evini ziyaret etti.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

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