Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 15.07.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        15 Temmuz şehidi Fatih Dalgıç, Eskişehir'de kabri başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği'nde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

        Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye Dalgıç ve yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ile vatandaşlar katıldı.

        Törende, protokol üyeleri, şehidin mezarına kırmızı gül bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program, duaların ardından sona erdi.

        Katılımcılar daha sonra şehit polisin aynı mahallede bulunan ailesinin evini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        Liderler ve siyasilerden 15 Temmuz mesajları
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti
        15 Temmuz'a küresel anma
        15 Temmuz'a küresel anma
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        23 ilden takviye ekip geldi! 4 gündür yanıyor!
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        Kanserde umut veren gelişme! Akıllı ilaçlar, ömrü 22 ay uzattı
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        AP'nin kritik haftası başlıyor
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Haziranda 53 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı!
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Kane'in kupa laneti! Yine olmadı
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Thomas Matthew Crooks hakkında neler biliyoruz?
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 kent için "sarı" alarm! 4 bölgede sağanak!
        Sol kanat ona emanet!
        Sol kanat ona emanet!
        Bensu'nun güneş banyosu
        Bensu'nun güneş banyosu
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        "Yan baktın" kavgası ölümle bitti!
        Türkiye güzellerinin kız kıza tatili
        Türkiye güzellerinin kız kıza tatili
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        Copa America'da şampiyon Arjantin!
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Türk işçisi “net sıfır” için hazır mı?
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de "huzur" uygulaması yapıldı
        Eskişehir'de "huzur" uygulaması yapıldı
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bi...
        AK Parti Eskişehir Milletvekili Dönmez'den, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bi...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidinin annesi kahraman oğ...
        FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİNİN 8. YILI - 15 Temmuz şehidinin annesi kahraman oğ...
        Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Eskişehir'de 20 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ya...
        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet...
        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet...
        Sivrihisar Devlet Hastanesi daha modern şartlarda hizmet verecek
        Sivrihisar Devlet Hastanesi daha modern şartlarda hizmet verecek