Eskişehir Valisi Aksoy, 15 Temmuz gazisi polis memuru Uğur Göküz'ü ziyaret etti

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde gazi olan polis memuru Uğur Göküz'ü Eskişehir'deki evinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Aksoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişimi sırasında Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı koruma görevindeyken gazi olan polis memuru Göküz ve ailesine ziyaret gerçekleştirdi.