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        Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti

        Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir çöplüğü ayrıştırma tesisindeki sahipsiz köpekler, boş arazide otlayan küçükbaş hayvanlardan 7'sini telef etti, 10'unu yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:11
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        Eskişehir'de sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef etti
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        Eskişehir'de bulunan Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir çöplüğü ayrıştırma tesisindeki sahipsiz köpekler, boş arazide otlayan küçükbaş hayvanlardan 7'sini telef etti, 10'unu yaraladı.

        Eskişehir-Seyitgazi kara yolunda bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne ait ayrıştırma tesisi çevresindeki boş arazide Ramazan Kavak'a ait 50 küçükbaş hayvandan oluşan sürü otlamaya başladı. Bu sırada tesiste bulunan çok sayıda sahipsiz köpek sürüye saldırdı. Sahipsiz köpekler 7 küçükbaş hayvanı telef edip 10 hayvanı da çeşitli yerlerinden yaraladı.

        Durumu fark edenler küçükbaş hayvanları kurtarmak için sahipsiz köpekleri çevreden uzaklaştırdı. Yaralı hayvanlar sürü sahibi Ramazan Kavak tarafından kamyon yardımıyla tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

        Gülpınar Mahallesi'nde hayvancılık yapan Kavak, gazetecilere, sahipsiz köpeklerin küçükbaş hayvan sürülerine her sene saldırdığını söyledi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin sahipsiz köpek sorununu bir an önce çözmesini gerektiğini vurgulayan Kavak, şöyle konuştu:

        "Buradaki köpeklerden dolayı hayvan otlatamıyorum. Başıboş sokak köpekleri yüzünden 7 tane hayvanım telef oldu. Her sene en az 3 ila 5 arasında küçükbaş hayvanım telef oluyor. Koyunun arkasında kalanına saldırıp yiyorlar. Birkaç yaralı hayvanım da korkudan ormana doğru kaçtı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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