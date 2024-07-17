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        Eskişehir'de bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı

        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 14:47 Güncelleme: 17.07.2024 - 14:47
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        Eskişehir'de bir evden 4 kamyon çöp çıkartıldı
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        Eskişehir'in merkez Odunpazarı ilçesinde bir evden 4 kamyon atık tahliye edildi.

        Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayanlar, bir evden kötü kokular yayılması üzerine belediyeye şikayette bulundu.

        Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla zabıta, temizlik işleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, şikayet edilen evdeki çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöpleri topladı.

        Ekiplerin 4 kamyon çöp çıkarttığı evde, dezenfekte ve detaylı temizlik çalışması yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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