Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

Sanık Atila Sarıhan savunmasında yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Ben bu olaydan üzgün ve çok pişmanım. Onu çok sevdim. 25 yıllık karımı terk edip onunla evlendim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, sanığın olay günü elinde oluşan kesiğin Adli Tıp Kurumu'ndaki raporunun alınmasına, maktul Elena Samsanova'nın cep telefonuna ait sim kart şifresinin tespit edilmesi için GSM operatöründen dönüş beklenmesine hükmederek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.