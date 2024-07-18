Eskişehir'de midibüste çıkan yangın hasara neden oldu

Bir süre duran trafik, daha sonra yeniden polis ekiplerince yeniden ulaşıma açıldı.

Eskişehir-Ankara kara yolu Alpu alt geçitte seyir halindeki midibüsten alevler yükseldi. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiyeye ekipleri sürücü tarafından yol kenarına çekilen midibüsü söndürdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.